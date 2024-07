Tragedia nella notte lungo la Strada Provinciale 29 nei pressi di Scordia, in provincia di Catania. Un terribile incidente stradale è costato la vita ad un giovane di 19 anni. Dinamica dell’incidente ancora da accertare Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava percorrendo la provinciale in sella al suo scooter quando, per cause ancora da […] Continua a leggere la notizia