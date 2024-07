Lutto a Monreale, è morto il celebre scultore Giuseppe Sardisco

Monreale – Martedì 2 luglio è venuto a mancare all’età di 88 anni Giuseppe Sardisco, scultore e docente, figura di spicco dell’arte contemporanea siciliana. I funerali si sono celebrati giovedì 4 luglio alle ore 10 presso la chiesa di Santa Teresa a Monreale, città dove Sardisco era nato nel 1936 e dove ha sempre vissuto e lavorato.

Pino Sardisco si era formato presso l’Istituto Statale d’Arte di Palermo, dove si era diplomato in scultura marmi e pietre, distinguendosi già come giovane promessa. In seguito, dal 1958 al 1998, ha insegnato discipline plastiche presso il Liceo Artistico di Palermo, trasmettendo la sua arte alle nuove generazioni.

Le sue opere, ascrivibili a un realismo lirico denso di rimandi alla classicità, sono presenti in collezioni pubbliche e private. Particolarmente significativi i suoi contributi negli arredi sacri, come quelli realizzati per l’Istituto Villa Nave e la Chiesa di San Filippo Neri a Palermo. Sue anche importanti opere monumentali, come il Monumento alla Resistenza di Monreale e un bassorilievo nella scuola media di Marcallo Concasone.

“Giuseppe Sardisco è stato uno scultore sensibilissimo nella ricerca delle forme e del tempo”, ha dichiarato il critico Francesco Carbone. Lo ha definito un maestro nell’uso della grafica, altra forma d’arte che coltivava con dedizione, e che considerava un mezzo espressivo importante quanto la scultura.

La scomparsa di Sardisco priva la Sicilia di uno dei suoi artisti più illustri del ‘900. Le sue opere, che coniugano maestria tecnica ed estro creativo, continueranno a parlare di lui e a testimoniare la sua ricerca inesausta della bellezza. L’eredità che lascia è un patrimonio prezioso per l’isola e un esempio per le nuove generazioni di artisti.