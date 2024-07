Il giornalista Sigfrido Ranucci riceve la cittadinanza onoraria a Monreale

Monreale –

Nella splendida cornice della Sala Rossa del Palazzo di Città a Monreale il sindaco Alberto Arcidacono ha conferito la “Cittadinanza Onoraria” al giornalista Sigfrido Ranucci, autore e conduttore televisivo, per essersi distinto, nella sua brillante carriera, nel promuovere importanti inchieste giornalistiche e di denuncia sociale. Il professionista, inoltre, con la sua attività di investigazione giornalistica, ha contribuito a sensibilizzare i cittadini al rispetto del principio della legalità, concorrendo a formare una coscienza civile ed una cittadinanza consapevole.

La motivazione sulla pergamena di conferimento

Nella pergamena di conferimento dell’amministrazione comunale è riportata la seguente motivazione: “Per il coraggio dimostrato nell’esercizio della professione giornalistica d’inchiesta; per la coinvolgente ed incisiva capacità narrativa con la quale ha condotto un’incessante azione divulgativa dei principi della legalità e del rispetto del bene comune sensibilizzando i cittadini al ripudio dell’illegalità favorendo la crescita civile della comunità”.

Presentazione del libro in Piazza Guglielmo II

A termine della cerimonia, l’amministrazione comunale e la Consulta Giovanile cittadina hanno organizzato in Piazza Guglielmo II la presentazione del libro La Scelta, autobiografia del giornalista conduttore del programma Rai Report, che per l’occasione ha dialogato con il giornalista Salvatore Cusimano, a capo della Rai siciliana fino al 2022. Prima della presentazione ha preso la parola la presidente della Consulta Giovanile Sofia Rosano che ha introdotto il sindaco Arcidiacono, Alessandro Spinnato – monrealese da anni nella troupe di report – e l’attore Paolo La Bruna, che ha allietato la serata con la lettura di alcune pagine del libro.

Grande partecipazione di pubblico

Alla presentazione ha partecipato una numeroso pubblico. “Sono commosso- ha dichiarato Ranucci – per questo riconoscimento in una città così importante nella storia e di avere fatto tappa anche qui per presentare La Scelta”.