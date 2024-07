Un terribile incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Villabate, in provincia di Palermo, provocando la morte di una bambina di soli 3 anni. Come scrive Ficarazzi News, la tragedia si è consumata intorno alle ore 2 di notte, quando per cause ancora in corso di accertamento, l’auto su cui […] Continua a leggere la notizia