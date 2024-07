Questo articolo Sorpresa tra i bagnanti a Mondello, un’altra Caretta Caretta depone le uova è stato pubblicato su Diretta Sicilia

Ancora un nido di tartaruga marina Caretta caretta nel Palermitano. Dopo quello di Trappeto ritrovato nei giorni scorsi, ora le tartarughe hanno scelto un lido di Mondello, a distanza di due settimane dall’ultimo avvistamento. Un segnale positivo per i nostri mari e per il futuro di questi animali sempre più in pericolo di estinzione. La […] Continua a leggere la notizia