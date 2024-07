Questo articolo Ubriaco e senza patente provoca incidente, muore la figlioletta Aurora è stato pubblicato su Diretta Sicilia

Il papà della piccola Aurora avrebbe bevuto prima di mettersi alla guida. Potrebbe essere questo il fattore scatenante l’incidente in cui la piccola ha perso la vita stanotte a Villabate. Adesso l’uomo rischia una denuncia per omicidio stradale. Guida in stato di ebbrezza Almeno secondo le informazioni che trapelano dalle indagini dei Carabinieri di Misilmeri, […] Continua a leggere la notizia