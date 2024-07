Questo articolo La morte di Aurora a Villabate, anche la madre era sotto l’effetto di alcol è stato pubblicato su Diretta Sicilia

Emergono nuovi dettagli sulla tragedia di Villabate, in provincia di Palermo, dove una bambina di soli 3 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale mentre viaggiava in auto con i genitori. Una vicenda dai contorni ancora non del tutto chiari, su cui i carabinieri stanno cercando di fare luce. Quel che appare […] Continua a leggere la notizia