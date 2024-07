Questo articolo Il Delfino rischia di spiaggiarsi, a Fontane Bianche bagnante eroe lo salva (VIDEO) è stato pubblicato su Diretta Sicilia

Attimi di apprensione sulla splendida spiaggia di Fontane Bianche, nota località balneare nel siracusano. Un giovane delfino ha rischiato di spiaggiarsi tra gli scogli, suscitando preoccupazione tra i numerosi bagnanti presenti. Un uomo però non si è perso d’animo e si è tuffato in acqua per prestare soccorso all’animale in difficoltà. Bagnante salva il delfino […] Continua a leggere la notizia