Sicilia rovente, diramata nuova allerta arancione

La Protezione Civile regionale ha diramato per domani, 10 luglio, un’allerta arancione per rischio incendi e ondate di calore in Sicilia. Secondo quanto riportato nel bollettino, l’anticiclone nord-africano continuerà ad interessare la nostra penisola portando condizioni di tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese. Le temperature, già elevate, sono previste in ulteriore aumento raggiungendo […] Continua a leggere la notizia