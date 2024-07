Monreale, ok dalla Giunta al potenziamento del Centro per l’impiego

MONREALE – Sarà potenziato il Centro Regionale per l’Impiego di Monreale. Lo rende noto il sindaco Alberto Arcidiacono che ritiene indispensabile questo servizio che si occupa di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuove le politiche attive nel territorio.

E’ disponibile già un finanziamento destinato alla ristrutturazione di locali di proprietà comunale che verranno realizzati in un edificio al piano terra di via Taormina che ospiterà la nuova sede del Centro per l’Impiego di Monreale. L’ufficio tecnico comunale si occuperà dei lavori di adeguamento dei locali che verranno messi a disposizione della Regione Siciliana attraverso un contratto di comodato d’uso gratuito per la durata di 25 anni, attraverso un accordo tra l’Amministrazione comunale e il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative.