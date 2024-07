Questo articolo Venerdì i funerali della piccola Aurora, morta nell’incidente di Villabate è stato pubblicato su Diretta Sicilia

VILLABATE – Saranno celebrati venerdì 12 luglio alle 10.30 nella chiesa di Sant’Agata a Villabate i funerali della piccola Aurora Brusa, la bambina di soli 3 anni deceduta domenica notte in un tragico incidente stradale avvenuto in via Natta. Per l’incidente, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, risultano indagati con l’accusa di omicidio stradale […] Continua a leggere la notizia