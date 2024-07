Questo articolo Folgorato da un traliccio ad Altofonte, il 21enne lotta tra la vita e la morte è stato pubblicato su Diretta Sicilia

E' in condizioni disperate il giovane di 21 anni rimasto vittima di un terribile incidente mentre giocava con un gruppo di amici. La tragedia si è consumata ad Altofonte. Il ragazzo, C.L., si trovava in viale delle Rimembranze, nei pressi del cimitero cittadino, quando ha deciso di arrampicarsi su un traliccio dell'alta tensione per recuperare […]