Due giovani perdono la vita in un incidente stradale a Catania

Due giovani, di 18 e 22 anni, sono morti in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 3 di notte a Catania, lungo il corso Indipendenza. Le vittime viaggiavano a bordo di una moto quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, non […] Continua a leggere la notizia