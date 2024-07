Questo articolo Stromboli, allerta maremoto sulla costa tirrenica è stato pubblicato su Diretta Sicilia

La nuova esplosione del vulcano Stromboli, avvenuta nella giornata di oggi, ha spinto il Dipartimento di Protezione Civile a diramare un’allerta maremoto per i comuni della costa tirrenica della Sicilia, in particolare quelli vicini all’arcipelago delle Eolie. L’allarme tsunami ha fatto scattare le procedure di emergenza in diversi centri del Messinese. Il comune di Oliveri, […] Continua a leggere la notizia