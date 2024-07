Monreale, nuove telecamere nascoste e multe contro l’abbandono di rifiuti

MONREALE – L’assessore ai Rifiuti di Monreale, Giulio Mannino, insediatosi lo scorso 1 luglio, ha annunciato l’installazione di telecamere di videosorveglianza nei luoghi maggiormente soggetti all’abbandono illegale di rifiuti, al fine di individuare e sanzionare i trasgressori.

Operazioni di decespugliamento

L’assessore comunale ha annunciato le operazioni di bonifica nelle zone critiche, a partire da via Baronio Manfredi (di cui ieri abbiamo pubblicato delle foto sullo nostra pagina Facebook), ripulita più volte ma purtroppo ancora vittima dell'”inciviltà di pochi” come l’ha definita Mannino. Il quale ha dichiarato: “Da lunedì, in collaborazione con la polizia municipale, installeremo telecamere in posti strategici, tra cui via Baronio Manfredi, per beccare gli incivili, multarli e punirli”.

Avvertimento agli incivili

In questi giorni sono state avviate anche alcune operazioni di decespugliamento in diverse altre zone, tra cui la Panoramica e la Circonvallazione, con l’obiettivo di coprire più aree possibili di Monreale e delle frazioni, nonostante la carenza di personale. Le operazioni proseguiranno in diverse aree del Comune. “Vogliamo una Monreale pulita e combatteremo gli incivili perché Monreale merita tanto – ha affermato Mannino – Il servizio rifiuti a Monreale funziona, il problema sono le persone incivili. Questa amministrazione ha già dimostrato capacità sulla questione rifiuti in questi 5 anni”.

Controlli al Bivio Fiore

E infine l’avvertimento agli incivili: “Non saranno più lasciati liberi di continuare a sporcare il territorio, da lunedì la musica cambia”. Per quanto riguarda il Bivio Fiore a Pioppo, l’assessore ha reso noto che è stato effettuato un vertice con la polizia della Città Metropolitana, che fornirà supporto nei controlli soprattutto nelle ore serali, quando non è presente la postazione per la raccolta.