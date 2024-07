Questo articolo Arriva Caronte in Sicilia, l’anticiclone africano più caldo di sempre: punte di 44°C è stato pubblicato su Diretta Sicilia

Non c’è pace per la Sicilia, è in arrivo l’anticiclone Caronte, il più caldo di sempre secondo gli esperti meteorologi de www.iLMeteo.it. L’isola si prepara a vivere un’altra ondata di calore anomalo ed estremo, con temperature record previste nei prossimi giorni. L’anticiclone africano Caronte porterà valori termici eccezionali non solo al suolo ma anche in […] Continua a leggere la notizia