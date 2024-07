Questo articolo Tragedia sul lavoro, operaio 47enne muore schiacciato da un autocarro è stato pubblicato su Diretta Sicilia

Nella serata di venerdì è deceduto il 47enne Carlo Foderà, in servizio presso un’azienda che lavora nel settore rifiuti. L’incidente è avvenuto in contrada Strasatti. Dalle prime ricostruzioni pare che l’operaio sia rimasto schiacciato sotto un autocarro all’interno dell’azienda. Le indagini in corso Al vaglio dei magistrati della Procura di Marsala la dinamica dell’episodio. Il […] Continua a leggere la notizia