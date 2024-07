Monreale, residente trova l’auto vandalizzata in via Baronio Manfredi

MONREALE – Ennesimo episodio di vandalismo ai danni delle auto in sosta in via Baronio Manfredi a Monreale. Una residente, che ha preferito mantenere l’anonimato, ha ritrovato la propria vettura danneggiata nei pressi della gradinata che porta a via Regione Siciliana. Ignoti avevano asportato lo specchietto retrovisore e il tappo del serbatoio.

L’accaduto ha scosso la donna, che ora è costretta a parcheggiare l’auto più lontano da casa per timore di subire altri atti vandalici. Purtroppo non è il primo episodio segnalato nella zona: altri abitanti del quartiere hanno già sporto denuncia per danni alle loro auto lasciate in sosta. “È inaudito che nel 2024 si debbano ancora vivere episodi del genere” ha commentato sconsolato un residente, esprimendo preoccupazione per la recrudescenza di questi atti illegali.

La vittima ha sporto denuncia dopo l’accaduto, nella speranza che vengano intensificati i controlli e adottate misure più efficaci per prevenire ulteriori episodi e garantire la sicurezza dei cittadini. La fiducia nelle istituzioni è forte, ma i residenti chiedono un intervento urgente e risolutivo per porre fine a questa ondata di vandalismo e restituire tranquillità al quartiere.