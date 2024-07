Questo articolo Viene lasciato e incendia la casa dell’ex rischiando di ucciderla, arrestato è stato pubblicato su Diretta Sicilia

E'stato fermato e sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria l'uomo che ieri ha appiccato il fuoco in una palazzina di via Cacciatori delle Alpi a Vittoria. Ad appiccare il rogo sarebbe stato un ex fidanzato lasciato da una donna. L'uomo, che ha 28 anni, è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere della zona.