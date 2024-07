Lutto a Monreale per la scomparsa di Giovanni Adimino, noto maître di sala

Monreale è in lutto per la scomparsa di Giovanni Adimino, maître di sala molto stimato e conosciuto per la sua grande professionalità. Adimino si è spento dopo una lunga battaglia in ospedale all’età di 58 anni.

Adimino era conosciuto nell’ambiente della ristorazione siciliana come un vero maestro del servizio di sala e dell’accoglienza, doti che ha saputo trasmettere negli anni a decine di allievi e collaboratori. Ha lavorato come maître in numerosi ristoranti, hotel e resort di lusso, dedicando la sua vita a questa professione con passione e dedizione esemplari.

Tra le sue doti, la capacità di stabilire un rapporto speciale con i clienti e con il suo staff, creando sempre un’atmosfera vivace e gioiosa durante il servizio. La sua esperienza e bravura gli hanno permesso di collaborare negli anni con i principali catering e società di banqueting della Sicilia, come Doni e Fontana Eventi, ottenendo il rispetto e la stima sia dei colleghi che della clientela.

Nel 2013 è stato nominato maître effettivo e socio dell’Associazione L.M.A.H.R. (Leading Maîtres Association Hotel Restaurant) dal presidente Francesco Vaccarella, un riconoscimento alla sua carriera esemplare. In questo ruolo Adimino ha dato un contributo fondamentale per far conoscere l’associazione anche attraverso i social network, grazie alle sue competenze di web designer e addetto stampa.

La sua socievolezza e positività gli hanno fatto guadagnare l’amicizia e il rispetto di tutti i colleghi. Ha partecipato a numerosi eventi e masterclass dell’Associazione, diventandone un punto di riferimento.

“Oggi diciamo addio con grande tristezza a un professionista eccezionale e soprattutto a una bellissima persona – dichiarano dalla sezione palermitana dell’Associazione L.M.A.H.R. – ci mancherà il suo sorriso e la sua gentilezza. Ha lasciato un segno profondo in tutti noi e nel mondo della ristorazione siciliana”.

Giovanni Adimino lascia un grande vuoto tra i suoi cari, in particolare il suo cane, che considerava come un figlio. Ma il segno indelebile del suo operato e della sua umanità rimarrà per sempre impresso nei tanti allievi e colleghi che ha formato e ispirato nel corso della sua carriera.

I funerali si terranno martedì mattina alle ore 10 presso la chiesa di San Castrense a Monreale.