Questo articolo Incidente in galleria sulla A18, un ferito grave è stato pubblicato su Diretta Sicilia

Grave incidente stradale questa mattina nella galleria Sant’Alessio sulla A18 Catania-Messina, in direzione Messina. Per cause ancora da accertare, un’auto e un van si sono violentemente scontrati all’interno del tunnel. Sul posto sono intervenuti prontamente la Polizia Stradale e i sanitari del 118, che hanno soccorso e trasportato in ospedale i feriti. Le condizioni più […] Continua a leggere la notizia