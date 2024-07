Palermo, allerta rossa per il caldo in arrivo mercoledì

Questo articolo Palermo, allerta rossa per il caldo in arrivo mercoledì è stato pubblicato su Diretta Sicilia

Non accenna a diminuire l’ondata di calore che da giorni attanaglia la Sicilia e in particolare la città di Palermo. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, nel capoluogo siciliano è previsto il livello di allerta 3 (“bollino rosso”) per la giornata di mercoledì. Questo significa che sono possibili effetti negativi sulla salute non solo […] Continua a leggere la notizia