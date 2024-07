Questo articolo Ragno violino lo morde e muore, strazio al funerale del Vicebrigadiere Francesco Aiello è stato pubblicato su Diretta Sicilia

Oltre duemila persone per l’ultimo commosso saluto al Vicebrigadiere Francesco Aiello, stroncato dal morso di un ragno violino. La Chiesa Madre di Isola delle Femmine non è riuscita a contenere l’enorme marea di affetto che ha travolto il Vicebrigadiere Francesco Aiello e la sua famiglia. In oltre duemila hanno voluto dare l’ultimo saluto al carabiniere, […] Continua a leggere la notizia