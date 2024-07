Incendio in cantiere edile a Monreale, distrutto un furgone: indagano i Carabinieri

MONREALE – Incendio in un cantiere edile a Monreale. Questa mattina un incendio è divampato in un cantiere edile in via Palermo.

Le fiamme hanno avvolto e danneggiato un furgone che si trovava parcheggiato all’interno dell’area di cantiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo ed evitato che l’incendio si propagasse. I pompieri hanno lavorato diversi minuti per mettere in sicurezza l’area.

Indagini in corso da parte dei carabinieri che, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, stanno effettuando i rilievi per cercare di risalire alle cause che hanno scatenato le fiamme. Al momento non si esclude alcuna pista.