Inferno in autostrada, giovane muore in un terribile schianto frontale auto-camion

Un terribile incidente stradale si è verificato nelle scorse ore sulla strada statale Catania-Ragusa, nota come Ragusana. A perdere la vita un giovane di 23 anni, Pietro Costanzo, residente a Lentini. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Carlentini, il ragazzo viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf quando, per cause ancora in fase […] Continua a leggere la notizia