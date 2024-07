Questo articolo Tragico incidente sulla Palermo-Catania: muore un ragazzo è stato pubblicato su Diretta Sicilia

Si è verificato un drammatico incidente stradale sull’autostrada Palermo-Catania, all’altezza di Scillato, in direzione del capoluogo siciliano. Un motociclista palermitano di 34 anni ha perso la vita in seguito ad un violento impatto che gli ha fatto letteralmente spaccare il casco. Per l’uomo, nonostante i tempestivi soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto […] Continua a leggere la notizia