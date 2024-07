Questo articolo Avviso della Protezione Civile: bollino rosso a Palermo e provincia è stato pubblicato su Diretta Sicilia

La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n.150 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte del 18 luglio e per le successive 24 ore. Per le giornate di domani e dopodomani – giovedì 18 e venerdì 19 luglio – è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di 36 gradi centigradi […] Continua a leggere la notizia