Caldo estremo, in Sicilia stop al lavoro dalle 12.30 alle 16 stop

Questo articolo Caldo estremo, in Sicilia stop al lavoro dalle 12.30 alle 16 stop è stato pubblicato su Diretta Sicilia

Divieto di lavoro in Sicilia nelle ore e nei giorni più caldi per alcuni settori a rischio. È quanto prevede un’ordinanza urgente firmata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, valida con efficacia immediata, e fino al 31 agosto 2024, per gli addetti nei settori agricolo, florovivaistico, edile e affini che svolgono attività fisica intensa […] Continua a leggere la notizia