Dramma sul lavoro, operaio muore cadendo in una vasca per l’irrigazione

Tragedia sul lavoro nelle campagne di Vittoria, in provincia di Ragusa. Un giovane operaio è stato trovato senza vita all’interno di un invaso per la raccolta delle acque utilizzato per l’irrigazione nella zona di contrada Resinè. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe caduto accidentalmente nella vasca mentre stava lavorando in uno degli insediamenti serricoli […] Continua a leggere la notizia