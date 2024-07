Questo articolo Avrebbe trafugato preziosi dal Museo diocesano di Monreale, condannato custode di Misilmeri è stato pubblicato su Diretta Sicilia

L’ex custode del museo diocesano di Monreale, G. C. di Misilmeri, è stato condannato in primo grado a un anno e 8 mesi di reclusione con l’accusa di aver trafugato preziosi oggetti sacri per un valore stimato di oltre mezzo milione di euro. Come si legge sul Giornale di Sicilia, l’uomo, 63 anni, originario di […] Continua a leggere la notizia