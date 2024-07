A Monreale un “Istituto Omnicomprensivo Guglielmo II-Basile D’Aleo”, la proposta

MONREALE – La scuola “Guglielmo II” di Monreale ha origini antiche che risalgono ai tempi della dominazione normanna nel territorio. Fu istituita infatti presso l’ex Monastero dei Benedettini, nei corridoi del primo piano che si affacciano sull’atrio dell’antivilla. Una scuola nata dunque in onore del re Guglielmo II, il fondatore della città di Monreale. Anche il liceo “Basile D’Aleo” ha radici storiche nel territorio, essendo stato a lungo ospitato anch’esso all’interno del complesso monumentale benedettino.

Nel 1998 però le due scuole furono costrette a lasciare il Monastero, che venne in parte ceduto per far posto al Museo Multimediale di Monreale. Da allora la scuola media “Guglielmo II” e il liceo “Basile D’Aleo” hanno trovato sede in altri edifici moderni nella città. Secondo il sindacato Actism però è importante salvaguardare il patrimonio storico e l’identità di queste due istituzioni scolastiche così radicate nel territorio. Per questo motivo il sindacato ha presentato una proposta all’amministrazione comunale, chiedendo di istituire un unico “Istituto Omnicomprensivo Guglielmo II Basile D’Aleo” che raccolga idealmente l’eredità delle due scuole storiche.

L’istituto omnicomprensivo manterrebbe viva la memoria dell’antico legame con il complesso monumentale benedettino e con la storia e le tradizioni di Monreale. Inoltre, accorpando scuola media e liceo, si potrebbero ottenere sinergie gestionali ed organizzative, oltre a garantire continuità didattica agli studenti.