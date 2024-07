Allerta incendi e ondate di calore in Sicilia per il 19 luglio

Questo articolo Allerta incendi e ondate di calore in Sicilia per il 19 luglio è stato pubblicato su Diretta Sicilia

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso l’avviso N° 151 del 18.07.2024, valido dalle ore 0.00 del 19.07.2024 per le successive 24 ore, segnalando un elevato rischio di incendi e ondate di calore in diverse aree dell’isola. Per quanto riguarda il rischio incendi, è stata dichiarata una pericolosità ALTA nelle province di Agrigento, Enna […] Continua a leggere la notizia