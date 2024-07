Questo articolo Incidente in Sardegna, morto 25enne siciliano è stato pubblicato su Diretta Sicilia

È finito con la moto contro un'auto. Un 25enne di Ragusa, Marco Guastella, lavoratore stagionale al Forte Village, è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 195 a Pula. Per cause non accertate la moto Triumph condotta dal 25enne si è scontrata con una Golf guidata da un 27enne.