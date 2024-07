Violenze sulla figlia che rifiutava la religione islamica: scatta il divieto di avvicinamento per i genitori

Questo articolo Violenze sulla figlia che rifiutava la religione islamica: scatta il divieto di avvicinamento per i genitori è stato pubblicato su Diretta Sicilia

I Carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con contestuale applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, nei confronti di due coniugi di origine nordafricana per il reato di maltrattamenti in famiglia […] Continua a leggere la notizia