A Mondello il passìo è più bello, ora verde e panchine

Nuovi arredi urbani e verde a Mondello. I lavori sono eseguiti lungo l’area pedonale stagionale di Viale Regina Elena e coordinati dalla società Italo-Belga nell’ambito di un accordo siglato con l’amministrazione comunale nei mesi scorsi. In particolare sono posizionate panchine e piante che, come commenta l’assessore Maurizio Carta “serviranno a qualificare l’aspetto e consentire non […] Continua a leggere la notizia