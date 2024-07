Palermo, ancora allerta rossa per il caldo: domani percepiti 36 gradi

Questo articolo Palermo, ancora allerta rossa per il caldo: domani percepiti 36 gradi è stato pubblicato su Diretta Sicilia

La Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo avviso di rischio incendi e ondate di calore per la giornata di domani, sabato 20 luglio. A Palermo, si prevede un livello 3 di allerta (colore rosso) per il caldo, con una temperatura massima percepita di 36 gradi centigradi. Per la provincia di Palermo, il rischio incendi […] Continua a leggere la notizia