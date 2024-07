Va in bici e viene travolto, muore un uomo

Questo articolo Va in bici e viene travolto, muore un uomo è stato pubblicato su Diretta Sicilia

Un uomo di 73 anni, Antonio Maira, è morto questa mattina a Sommatino, in provincia di Caltanissetta, dopo essere stato investito da un’auto guidata da una ragazza. L’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta. Lo schianto è avvenuto intorno alle 9 in contrada Piano Conte sulla strada che porta verso l’Acquapark. Le persone che […] Continua a leggere la notizia