A Pioppo la festa in onore di Sant’Anna, ecco il calendario delle iniziative

Come ogni anno gli abitanti di Pioppo sono pronti a festeggiare Sant’Anna; gli eventi inizieranno a partire da martedì 23 luglio per concludersi il 26 al termine della processione del simulacro lungo il paese. Giorno 25 luglio alle ore 21:00 presso #ORARUNE (sito in Via Giosuè Carducci 6) si esibirà il duo “Purple&Landolina”.

Di seguito il programma parrocchiale presso la chiesa di Sant’Anna:

Martedì 23 luglio primo giorno del triduo, dalle ore 17:30 il Santo Rosario alla Beata Vergine Maria e alle 18:00 Santa Messa.

Mercoledì 24 luglio secondo giorno del triduo, dalle ore 17:30 il Santo Rosario alla Beata Vergine Maria e alle 18:00 Santa Messa.

Giovedì 25 luglio terzo giorno del triduo, dalle ore 17:30 il Santo Rosario alla Beata Vergine Maria e alle 18:00 Santa Messa. Venerdì 26 luglio solennità di Sant’Anna Patrona di Pioppo, alle ore 18:00 il Santo Rosario cantato alla Beata Vergine Maria, alle ore 18:30 solenne messa in onore di Sant’Anna e alle 19:30 circa processione del simulacro di Sant’Anna.