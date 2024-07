Capaci, medico eroe salva la vita ad un bagnante

Un medico fuori servizio si è trasformato in un angelo custode per un uomo di 65 anni colto da malore sulla spiaggia libera di Capaci.

L’uomo, privo di sensi in acqua, è stato tratto in salvo grazie al tempestivo intervento di alcuni bagnanti, tra cui un militare che ha praticato le prime manovre di rianimazione.

Determinante per la buona riuscita del soccorso è stato l’intervento del dottor Giovanni Luca D’Agostino, medico rianimatore che si trovava sulla spiaggia. Insieme ad un altro medico, D’Agostino ha prestato soccorso all’uomo fino all’arrivo del 118.

Grazie alla prontezza e alla professionalità dei soccorritori, il 65enne è stato stabilizzato e trasportato in ospedale vigile e cosciente. Un plauso va a tutti coloro che hanno contribuito a salvare una vita umana.

