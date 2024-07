Palermo, 47enne si schianta e muore in via dell’Olimpo

PALERMO – Questa notte, tra sabato 20 e domenica 21 luglio, si è verificato un incidente mortale in via dell’Olimpo.

La vittima dell’incidente

A perdere la vita è stato un uomo di 47 anni, di nome Andrea Pellegrino, che stava guidando la sua moto.

La dinamica dell’incidente

Sembrerebbe che Pellegrino abbia perso il controllo del mezzo e sia stato sbalzato per alcuni metri, finendo all’interno di una delle rotonde.

Intervento dei soccorsi

Nonostante i soccorsi del 118, Pellegrino è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Gli agenti dell’infortunistica dei vigili urbani hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente.

La dinamica da ricostruire

Al momento, è necessario ricostruire la dinamica precisa dell'incidente, anche se sembra che non siano stati coinvolti altri mezzi.