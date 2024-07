Un uomo trovato morto in immobile confiscato a Terrasini

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato privo di vita all’interno di un immobile confiscato alla criminalità organizzata e affidato di recente al Comune di Terrasini, in provincia di Palermo. Il ritrovamento è avvenuto sulla statale 113, da parte di alcuni residenti che erano soliti portare aiuto al clochard. Sul posto sono intervenuti i servizi sociali e i carabinieri, che stanno procedendo alle indagini per identificare la vittima, di origine straniera, e chiarire le cause del decesso. Da una prima analisi del medico legale, la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali. Il sindaco di Terrasini ha ringraziato i cittadini che negli anni hanno prestato assistenza all’uomo e ha annunciato che il Comune si occuperà delle spese funebri. Continua a leggere la notizia

