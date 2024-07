A Monreale Bymbolandia, ad Aquino gonfiabili, scivoli e animazione per i bambini

Monreale si prepara ad ospitare venerdì 26 luglio un evento straordinario pensato per il divertimento dei più piccoli. Piazza di Aquino si trasformerà in un parco giochi a cielo aperto grazie a “Bimbolandia”, l’iniziativa organizzata da Smyle Party in collaborazione con la Pro Loco di Monreale e patrocinata dal Comune.

A partire dalle 18:00 la piazza si animerà con tante attrazioni gratuite dedicate ai bambini. Protagonisti assoluti saranno i gonfiabili, sempre molto amati dai più piccoli, che potranno saltare e giocare in totale sicurezza in un percorso divertente creato appositamente per loro.

Non mancherà neppure l’animazione, con giochi di gruppo, spettacoli di magia e truccabimbi che stimoleranno fantasia e creatività. L’obiettivo è regalare ai bambini un pomeriggio di puro divertimento e socializzazione che rimarrà impresso nei loro ricordi.

“Bimbolandia” rappresenta un’occasione imperdibile per trascorrere del tempo di qualità con i propri figli, creando ricordi preziosi. L’appuntamento con il divertimento è per venerdì 26 luglio alle 18:00 in Piazza ad Aquino.