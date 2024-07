Questo articolo Donna travolta da auto a Palermo: è gravissima è stato pubblicato su Diretta Sicilia

Palermo – Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio in via De Spuches, all’incrocio con via Marconi. Una donna di 65 anni è stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada. Soccorsa dal personale medico del 118, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Sofia in ambulanza. Le sue condizioni sono serie: […] Continua a leggere la notizia