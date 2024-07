Monreale, cade per le buche sul manto stradale e chiede al comune oltre 21.000 euro

Monreale – Una donna è caduta l’8 aprile scorso in via Miceli, nella parte alta del centro abitato di Monreale, a causa delle condizioni dissestate del manto stradale. La signora ha riportato lesioni e danni in seguito alla caduta e ha deciso di citare in giudizio il Comune di Monreale, chiedendo un risarcimento di oltre 21 mila euro.

Secondo quanto ricostruito, il manto stradale di via Miceli si presentava in pessime condizioni, con buche e avvallamenti. Tali insidie non sarebbero state né opportunamente segnalate, né delimitate. Inoltre, la scarsa illuminazione della strada avrebbe reso le condizioni del fondo stradale poco visibili agli utenti.

Il Comune di Monreale, ritenuto responsabile dell’incidente per la mancata manutenzione della strada, dovrà presentarsi in tribunale per difendersi dalla richiesta di risarcimento avanzata dalla donna. A tale scopo, l’amministrazione comunale si è affidata ad un legale esterno.