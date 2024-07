Donna precipita dal nono piano di un palazzo e muore

CASTELVETRANO – Drammatico episodio ieri a Castelvetrano, in provincia di Trapani, dove una donna è morta dopo essere precipitata dal nono piano di un palazzo in via Garibaldi, il più alto della città. Secondo una prima ricostruzione, la donna, di cui non si conosce ancora l’identità, è precipitata per oltre 30 metri compiendo un volo […]

