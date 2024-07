Tenta di salvare tre donne in mare, muore 70enne siciliano

Un uomo di 70 anni, originario di Siracusa, è deceduto a Marina di Priolo, nel Siracusano, per tentare di salvare 3 donne che per il mare mosso non riuscivano a tornare a riva. Secondo una prima ricostruzione, dopo la richiesta di aiuto delle bagnanti il 70enne ed una altra persona si sono gettati in acqua […]

