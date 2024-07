A Monreale il Gran Galà d’Estate dedicato a Giacomo Puccini

MONREALE – L’associazione ACTISM è lieta di annunciare la IV edizione del Gran Galà d’Estate, che quest’anno avrà luogo a Monreale il 13 settembre 2024 alle ore 21.00 in Piazza Guglielmo II. L’evento, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Monreale, sarà dedicato al grande compositore italiano Giacomo Puccini e ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera artistica attraverso le arie che hanno segnato maggiormente la sua produzione musicale.

Sul palcoscenico si esibiranno rinomati cantanti lirici della scena nazionale ed internazionale, accompagnati al pianoforte dal maestro Pietro Paolo Gurrera. Tra i nomi di spicco che calcheranno il palco ricordiamo il soprano Clara Polito, il mezzosoprano Alessia Sparacio, il tenore Mimmo Ghegghi, recentemente in pensione dal Teatro Massimo di Palermo, la soprano Miriam Frontini, la soprano Luisa Saitta e il tenore nonché direttore artistico dell’evento Giuseppe La Mantia.

La novità di quest’anno è l’istituzione del premio internazionale per cantanti lirici “Sergio Palmisano”, dedicato alla memoria dell’illustre medico palermitano scomparso di recente, che oltre alla medicina coltivò la passione per l’arte, la cultura e lo sport, in particolare per l’opera lirica. La giuria che decreterà il vincitore sarà composta da personalità di spicco del panorama culturale locale e nazionale. L’evento, patrocinato dal Comune di Monreale, è reso possibile anche grazie al supporto di numerosi partner, tra cui l’associazione Kaleidos Natale Patti, MonrealeLive, la compagnia teatrale Il Tritone, Betapress, Le Opere di Terri, Martinelli di Maria Sapienza, la cartoleria Lipari di Vincenza Fiorito e il Lions Club Guglielmo II nella persona del dottor Giacomo Morello.

“Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale di Monreale, nelle figure del Sindaco Ing. Alberto Arcidiacono e dell’assessore Salvatore Giangreco, per la collaborazione. L’appuntamento con il Gran Galà d’Estate è quindi per il 13 settembre 2024 alle ore 21.00 in Piazza Guglielmo II a Monreale, per una serata all’insegna della grande musica lirica e del talento vocale internazionale, nel segno di Giacomo Puccini”.