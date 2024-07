Un operaio impegnato nella manutenzione dell’illuminazione pubblica in via dei Nebrodi a Palermo è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che il cestello su cui stava lavorando si è ribaltato. Il cestello si è ribaltato a causa del cedimento di un pistone, il cui guasto è attualmente in fase di accertamento. L’operaio, rimasto aggrappato […]

Questo articolo Cestello si ribalta, elettricista salvo per miracolo a Palermo è stato pubblicato su Diretta Sicilia Continua a leggere la notizia

Continua a leggere le notizie di MonrealeLive, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale