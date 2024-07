Schianto violento in galleria sulla A18, un uomo ferito

Questa mattina si è verificato un incidente in galleria Parrino, a Forza d’Agrò, sull’autostrada Messina-Catania. Lo scontro, avvenuto all’altezza del km 29.500, ha coinvolto un camion e un furgone. L’autista del furgone è rimasto ferito. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code tra Roccalumera e Taormina, in direzione Catania. Sul posto è intervenuta la […]

