Si gira il film su Giovanni Falcone, Palermo-Catania chiude per 8 ore

La carreggiata in direzione Palermo non avrà alcuna limitazione al traffico

Questo articolo Si gira il film su Giovanni Falcone, Palermo-Catania chiude per 8 ore è stato pubblicato su Diretta Sicilia Continua a leggere la notizia